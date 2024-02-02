Üye Girişi
Haberler

Kilis Valisi Şahin, deprem konutları incelemesinde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kilis Valisi Tahir Şahin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentte, TOKİ tarafından yapımına başlanan konutlarla ilgili incelemelerde bulundu. Vali Şahin ve Belediye Başkanı Ramazan, deprem konutları alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konutların altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Kilis Valisi Tahir Şahin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan konutlarla ilgili incelemelerde bulundu.

Vali Şahin ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, Deveciler ve Atatürk mahallelerinde 2 etaptan oluşan deprem konutları alanını gezdi.

Örnek dairede incelemede bulunan Vali Şahin ve Belediye Başkanı Ramazan, çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Vali Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, asrın felaketinin yıl dönümüne 4 gün kaldığını hatırlattı.

Depremlerden sonra devletin gayretli çalışmalar yaptığını anlatan Vali Şahin, şunları söyledi:

"TOKİ Başkanlığımız tarafından yapımı tamamlanan 645 konutumuzun ve beraberinde yapımı devam eden ve yüzde 51 aşamasında olan 1099 konutumuzun yerinde incelemesini yaptık. 645 konutumuz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayı sonu talimatına göre bitirilerek hak sahiplerine teslim edilecek."

Vali Şahin, Belediye Başkanı Ramazan'a konutların altyapı çalışmalarında gösterdiği gayret için teşekkür etti.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da konutların altyapı çalışmalarının bittiğini belirtti.

Karayolları ile koordineli çalıştıklarını aktaran Ramazan, şunları kaydetti:

"Yolların altyapı çalışmaları tamamlandı. Asfalt çalışmalarına başladık. 1-1,5 ay içerisinde de asfalt çalışmalarının bitirilmesini planlıyoruz. Asfalt çalışmalarının bitirilmesinin ardında konutlar hak sahiplerine teslim edilecek."

Kaynak: AA / Güncel

Kilis Valiliği Deprem Toki Deprem Ulaşım Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Samsunspor Galatasaray ÖZET izle, Goller izle 2 Şubat 2024! Serge Aurier kimdir? Serge Aurier kaç yaşında, forvet mi, mevkiisi ne? Carlos Vinicius kimdir? Carlos Vinicius kaç yaşında, forvet mi, mevkiisi ne? Samsunspor-Galatasaray maçı kaç kaç? Samsunspor-Galatasaray maçı bitti mi? Samsunspor - Galatasaray maçı ertelenecek mi, oynanmayacak mı? Samsunspor - Galatasaray VAR Sistemi çöktü mü (ELEKTRİK SORUNU)? Zaniolo dönecek mi? Zaniolo Galatasaray'a geri gelecek mi? Bakambu gitti mi? Cedric Bakambu hangi takıma gitti? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Samsunspor Galatasaray CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Samsunspor Galatasaray ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sakaryaspor Bandırmaspor CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sakaryaspor Bandırmaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Athletic Bilbao Mallorca CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Athletic Bilbao Mallorca ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Demokratik Kongo Gine maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Demokratik Kongo Gine ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Erkan Baykut kimdir? Ramazan Hoca'nın katili Erkan Baykut tutuklandı mı, hapiste mi? Nijerya Angola maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Nijerya Angola ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ayla filmi oyuncuları kim? Ayla konusu, oyuncuları ve Ayla özeti!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title