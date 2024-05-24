Kilis'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kilis'te meydana gelen sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı. Araç sürücüleri ve yayalar ise su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kilis'te sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.
Caddelerdeki su birikintileri dolayısıyla araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.