Kilis'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kilis'te sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.

Caddelerdeki su birikintileri dolayısıyla araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.