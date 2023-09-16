Kilis'te çalınan overlok makinesi Gaziantep'te ele geçirildi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çalınan overlok makinesi, Gaziantep'te yapılan operasyonla ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, çalıntı makine sahibine teslim edildi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çalınan overlok makinesi, Gaziantep'te ele geçirildi.

Tahtalıkaradut köyünde yaşayan U.D, aracının içerisinde bulunan overlok makinesinin çalındığını Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı araştırma sonucunda şüphelinin B.Y. olduğu, overlok makinesini ise Gaziantep'te Ö.E'ye sattığı tespit edildi.

Ekiplerce yakalanan B.Y. ile çalıntı malzemeyi satın alan Ö.E. halkında adli işlem başlatıldı.

Gaziantep'ten getirilen overlok makinesi sahibine teslim edildi.