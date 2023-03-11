Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesi Kahramanmaraş'ta: "Bir Acıyı Paylaşmak İstiyorsanız, Acıyı Yaşayanlarla Aynı Koşullarda En Azından Belli Bir Süre...

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi deprem bölgesinde, depremzedelerle birlikte çadırda geçirmesi ile ilgili soruya; “Bir acıyı paylaşmak istiyorsanız, acıyı yaşayanlarla aynı koşullarda en azından belli bir süre yaşamak zorundasınız” yanıtını verdi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: FURKAN ERDEM

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi deprem bölgesinde, depremzedelerle birlikte çadırda geçirmesi ile ilgili soruya; "Bir acıyı paylaşmak istiyorsanız, acıyı yaşayanlarla aynı koşullarda en azından belli bir süre yaşamak zorundasınız" yanıtını verdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na; Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri eşlik etti.

AKOM yetkilisi burada şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar 25 Şubat'tan sonra, öncesi de var, toplamda bin çadır dağıttık. Elbistan, Afşin ve Göksun; yaklaşık bin 500 gıda kolisi, 150'e yakın hijyen malzemesi ve 50 bin litre de su dağıttık. Bu lokasyonun içerisinde çocuk oyun parkı var. Yine 9 tane bayan 9 tane erkek duşumuz var. Kırsal kalkınma olarak da şu ana kadar 425 bin ton silaj dağıtımı yaptık. 325 ton da yem dağıtımı için arkadaşlar bütün köyleri gezdiler."

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin Elbistan'da yaptığı çalışmalara ilişkin, "Biz Elbistan depreminden hemen sonra haber aldık. İş makinelerimizi gönderdik. O günden beri buradayız aslında. Bu yerleşke 24'ünden sonra bu hale geldi. Daha önce biraz daha derme çatmaydı yerimiz. Burada arama kurtarma faaliyetleri yaptılar. 309 kişi kurtardılar. O günden beri çalışmalara devam ediyorlar. İlk andaki olaylara şahit olan, müdahale eden ekibimiz… O günden beri de ayrılmadık, Elbistan'dan…" dedi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"GÜN GEÇTİKÇE İHTİYAÇLARIN RENGİ, ŞEKLİ DE DEĞİŞMİŞ OLUYOR"

"Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanımızın öncülüğünde bölgede en azından yaraların sarılması açısından ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ben bütün Büyükşehir Belediye çalışanlarına sayın Mansur başkanın şahsında teşekkür ederim. Büyük emek harcadınız. Sizler de depremzedelerin yaşadığı koşullarda, zor koşullarda görev yaptınız. Bunun da farkındayız, bunu da biliyoruz zaten. Dolaysıyla bundan sonra da görevinizi yine büyük bir sevgiyle, saygıyla yerine getireceksiniz.

Sayın Başkanımız elinden gelen bütün çabayı gösteriyor, arkadaşlarıyla beraber. Elbette ki 'ihtiyaçlar hemen hemen sonlandı, ihtiyaç kalmadı' diye bir şey söylemiyoruz. Ama önce çadır ihtiyacı vardı arkadan konteyner ihtiyacı… Hayat devam ediyor, fideler, silajlar pek çok ihtiyaç var. Her gün geçtikçe ihtiyaçların rengi, şekli de değişmiş oluyor. O konuda da Sayın Yavaş elinden gelen bütün çabayı gösterecektir. Ben bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz yaralılara, inşallah bir daha bu tür felaketlerle karşılaşmayız.

Bu tablo şunu da gösterdi… Nerede bir acı yaşıyorsak ve Türkiye'nin, coğrafyanın neresinde olursak olalım hep beraber birlikte acı yaşayan insanların yanına hemen koşuyoruz. Dolaysıyla yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede şundan emin olmanızı isterim, bütün belediye başkanı arkadaşlarım sadece Elbistan'da sadece Kahramanmaraş'ta değil, depremin olduğu her yerde, kırsal dahil olmak üzere, köyler dahil olmak üzere ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Elbistan da çok değerli bir bölge giderek gelişen, büyüyen bir bölge, inşallah burası da yaraları kısa süre içinde sarar ve eski dinamizmine kavuşmuş olur.

"ELBİSTAN'IN KOŞULLARI UYGUNSA İL OLMASI ELBETTE İYİ OLUR"

Kılıçdaroğlu, Elbistan'ın il olmasıyla ilgili beklentinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bu beklentiyi biliyorum. Bu beklenti bize değişik ortamlarda da ifade edildi. Tabi koşullara bakacağız arkadaşlar. Yani böyle ayak üstü söz verme gibi bir geleneğim yok. Elbistan'ın eğer koşulları uygunsa il olması elbette iyi olur. İnşallah buranın bir Valisi olacak ve siz de Valiyi göreceksiniz değerli arkadaşlarım.

"DEPREM BÖLGESİNDE HALA ÇADIR SORUNU VARSA, KONTEYNER SORUNU VARSA, BİZİMLE TARTIŞACAKLARINA ONLARI SÜRATLE ÇÖZSÜNLER"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehme Özhaseki'nin, "CHP'li belediyelerin işleri 'mış' gibi yapmak" yönündeki sözlerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Arkadaşlar kısır tartışmaların tamamen dışındayız. Şunlar ne, bunlar hizmet değil mi Allah aşkına? Hizmettir bu. Yani 'mış gibi yapmak' falan filan bunları bıraksınlar. Kim neyi tutabiliyorsa, hangi derdi çözebiliyorsa birlikte yapalım, birlikte çözelim. İlla, 'siz bir şey yapmıyorsunuz.' Yapıyoruz arkadaşlar. İşte muhtarımız burada, geziyoruz, gözlerimizle de görüyoruz. Başsağlığı diliyoruz, acıları paylaşıyoruz. Mümkün olduğunca kısır siyasetin dışına çıkmaya çalışıyoruz. Bizi buraya hapsetmeye çalışıyorlar. Yok efendim ya, yok böyle bir şey.

Her birimiz… Burada deprem olurken, burada yaşayan acıyı yüreğinde hissetmeyen bir insan, Allah aşkına olabilir mi? Böyle bir şey olmaz. Burada göçük altında olacak, sen orada diyeceksin ki 'ben bir şey yapmıyorum…' Olmaz efendim. Hep beraber… Bakın buraya gelen Mansur başkan, gidin bakın. Sorun arkadaşlar ABB Belediye Başkanı ilk deprem olduğunda, ikinci gün ben geldim, arkadaşlar.

Hiçbir genel başkan gelmezken ben geldim. Gördüm yaraları gördüm, acıları gördüm. Ağlayanları gördüm, çocukları gördüm, gençleri gördüm, kadınları gördüm. Nasıl olur da hala böyle kısır bir tartışmanın içine çekerler. Bizim bu tartışmalarda işimiz yok. Biz vatandaşın yaralarını sarmak istiyoruz. Vatandaşın kendi bulunduğu bölgede, mahallesinde huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz. En büyük arzumuz bu zaten. Bir şeyler yaparlar mı, yapmazlar mı onu bilmem ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. Burada, deprem bölgesinde hala çadır sorunu varsa, konteyner sorunu varsa, bizimle tartışacaklarına onları süratle çözsünler. Kısır tartışma hiçbir zaman bize yarar getirmedi. Biz kısır tartışmaların dışında hep beraber, anca beraber kanca beraber; ve bu sorunları çözeceğiz inşallah. Yine mutlu, güler yüzlü bir ülke olmak istiyoruz. En büyük arzumuz bu.

Geceyi çadırda geçiren CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Bir acıyı paylaşmak istiyorsanız, acıyı yaşayanlarla aynı koşullarda en azından belli bir süre yaşamak zorundasınız."