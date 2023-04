Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in Tahtasında" Tarım ve Hayvancılık Özel Ekonomi Bölgelerini Anlattı: "5 Yılda 3 Milyon 750 Bin Büyükbaş, 7,5 Milyon da...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in Tahtası’ isimli kampanya videosunun üçüncüsünü Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, “Sisteme katılmak isteyen ailelere, 10 büyükbaş, 10 küçükbaş gebe hayvan hibe edilecek. 5 yılda 3 milyon 750 bin büyükbaş, 7,5 milyon da küçükbaş üreterek çiftçiye ücretsiz dağıtacağız. Hayvan varlığımızı her yıl yüzde 20 arttırarak hayvancılıkta büyük bir atılım gerçekleştireceğiz. Afyon, Konya, Erzurum’da tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgeleri kuracağız. Ayrıca Ordu ve Hatay’da hayvancılık ve tarım ürünleri ihtisas limanı kuracağız” dedi. Kılıçdaroğlu, “Neden gıda konusu bu kadar önemli? Çocuklarımızın beslenme hakkını savunmak için Hacer Foggo ile Et ve Süt Kurumu’na gitmiştik. Çünkü aç çocuklarla endüstriyel devrimi gerçekleştiremezsiniz. Çocuklarımız et yiyecek, sağlıkla büyüyecek. Etimiz, sütümüz ucuz ve bol olacak” diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli kampanya videosunun üçüncüsünü Twitter hesabında yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Sisteme katılmak isteyen ailelere, 10 büyükbaş, 10 küçükbaş gebe hayvan hibe edilecek. 5 yılda 3 milyon 750 bin büyükbaş, 7,5 milyon da küçükbaş üreterek çiftçiye ücretsiz dağıtacağız. Hayvan varlığımızı her yıl yüzde 20 arttırarak hayvancılıkta büyük bir atılım gerçekleştireceğiz. Afyon, Konya, Erzurum'da tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgeleri kuracağız. Ayrıca Ordu ve Hatay'da hayvancılık ve tarım ürünleri ihtisas limanı kuracağız" dedi. Kılıçdaroğlu, "Neden gıda konusu bu kadar önemli? Çocuklarımızın beslenme hakkını savunmak için Hacer Foggo ile Et ve Süt Kurumu'na gitmiştik. Çünkü aç çocuklarla endüstriyel devrimi gerçekleştiremezsiniz. Çocuklarımız et yiyecek, sağlıkla büyüyecek. Etimiz, sütümüz ucuz ve bol olacak" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından 'Bay Kemal'in Tahtası' isimli seçim kampanyası videosunun üçüncüsünü, "Milletimiz olanlara asla üzülmesin, kızmasın, ben işimin başındayım. Sükünetimizi koruyup, bu ülkeyi kalkındırmaya odaklanalım lütfen. Bugün Tarım ve Hayvancılık devrimimizi anlatıyorum. Gıdada çok çok büyük devrim geliyor" açıklamasıyla paylaştı.

Tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgelerini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"KAMUYA AİT TARIM İŞLETMELERİNE YANİ ATATÜRK'ÜN MİRASI OLAN TİGEM VARLIKLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Sevgili halkım. Bugün size tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgelerini anlatacağım. Önce ihtiyacı ortaya koyalım. Milletimizin en büyük zenginliklerinden biri bereketli topraklarımız. Bu kötü yönetim, bizi buğdayda, nohutta bile dışarıya bağımlı hale getirdi. Egemenliğimizi kısıtlayan bu düzen artık değişiyor. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetecek. Çok kısa bir süre içinde ihracat devi olacak. Gıda bağımsızlığını sağlamadan büyümek ve gelişmek mümkün değil. Bakın, burada açıkça söylüyorum. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta dünyanın en hızlı yükselen ülkesi olacak. Tarımda planlı üretime geçeceğiz. Tarım arazilerimizi koruyarak tümünün ekilmesini sağlayacağız. Kamuya ait tarım işletmelerine yani Atatürk'ün mirası olan TİGEM varlıklarına sahip çıkacağız. Bu alanları tohum ve hayvancılık üretiminde ve ıslahında kullanıp üretilen tohumları ve damızlık hayvanları çiftçilere ücretsiz vereceğiz.

"5 YILDA 3 MİLYON 750 BİN BÜYÜKBAŞ, 7,5 MİLYON DA KÜÇÜKBAŞ ÜRETEREK ÇİFTÇİYE ÜCRETSİZ DAĞITACAĞIZ"

Her bir köyümüzde bir veteriner, bir ziraat mühendisi ve bir ziraat teknisyeninden oluşan ekipler kurulacak. Çiftçilere hastalık tedavisi, aşı ve toprak analizi, bitki sağlığı gibi her konuda ücretsiz destek sağlanacak. Sisteme katılmak isteyen ailelere, 10 büyükbaş, 10 küçükbaş gebe hayvan hibe edilecek. 5 yılda 3 milyon 750 bin büyükbaş, 7,5 milyon da küçükbaş üreterek çiftçiye ücretsiz dağıtacağız. Hayvan varlığımızı her yıl yüzde 20 arttırarak hayvancılıkta büyük bir atılım gerçekleştireceğiz.

"AFYON, KONYA, ERZURUM'DA TARIM VE HAYVANCILIK ÖZEL EKONOMİ BÖLGELERİ KURACAĞIZ"

Afyon, Konya, Erzurum'da tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgeleri kuracağız. Ayrıca Ordu ve Hatay'da hayvancılık ve tarım ürünleri ihtisas limanı kuracağız. Türkiye, bölgesinin gıda ve hayvancılıkta en büyük ihracatçısı olacak. Çiftçiyle beraber çalışacağız. Yemi, gübreyi, enerjiyi yerinde üretecek ekosistemler kurulacak. Gıdanın ucuzlamasını sağlayacağız ve gerektiğinde tarımsal maliyetleri sübvanse edeceğiz. Süt üreticisi de et üreticisi de zarar etmeyecek. Çiftçilerimizi zarar ettirmeden hem gıda fiyatlarını düşüreceğiz hem de gıda güvenliğimizi hızla sağlayacağız. Göreceksiniz. Gübre ve yem konusunda hızla ithalat bağımlılığının önüne geçip üretici girdilerini azaltacağız. Bizim sistemimizde çiftçi malını, mahsulünü verdiği an parasını alacak. Üretirken devleti yanında görecek. Bu da hemen vatandaşın mutfağına yansıyacak.

"AÇ ÇOCUKLARLA ENDÜSTRİYEL DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİREMEZSİNİZ"

Sevgili halkım. Neden gıda konusu bu kadar önemli? Hatırlarsınız. Çocuklarımızın beslenme hakkını savunmak için Hacer Foggo ile Et ve Süt Kurumu'na gitmiştik. Çünkü aç çocuklarla endüstriyel devrimi gerçekleştiremezsiniz. Çocuklarımız et yiyecek, sağlıkla büyüyecek. Etimiz, sütümüz ucuz ve bol olacak. Merak etmeyin, geliyoruz."