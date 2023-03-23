Kılıçdaroğlu Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Nurdağı İlçesi'ndeki temasları kapsamında Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile de çadırda bir toplantı düzenledi.