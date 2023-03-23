Kılıçdaroğlu Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı ile görüştü
Güncel Haberler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Nurdağı İlçesi'ndeki temasları kapsamında Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile de çadırda bir toplantı düzenledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Nurdağı İlçesi'ndeki temasları kapsamında Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile de çadırda bir toplantı düzenledi
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel