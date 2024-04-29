Kenya'nın kuzeyinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi
Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali sınırına yakın Mandera bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıyı üstlenen olmadığı belirtilirken, bombanın küçük bir araca yerleştirildi.
Kenya'nın kuzeyinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.
Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali sınırına yakın Mandera bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Saldırıyı üstlenen olmadığı belirtilirken, bombanın küçük bir araca yerleştirildiği ifade edildi.