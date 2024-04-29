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Kenya'nın kuzeyinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi

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Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali sınırına yakın Mandera bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıyı üstlenen olmadığı belirtilirken, bombanın küçük bir araca yerleştirildi.

Kenya'nın kuzeyinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali sınırına yakın Mandera bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Saldırıyı üstlenen olmadığı belirtilirken, bombanın küçük bir araca yerleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Somali Kenya Güvenlik Terör Politika Dünya Güncel Haberler

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