Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan'ı kabul etti - Haberler

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen kabulde, Kazakistan ile Suudi Arabistan arasında siyasi, ticari, ekonomik ve yatırım alanlarında ilişkileri güçlendirme konuları ele alındı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ile verimli iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını ve iki ülke arasında hükümetler arası komisyon ile iş konseyinin etkinleştirilmesi için Riyad'a hükümet heyeti gönderebileceğini belirtti.

Faysal bin Ferhan da Tokayev'i ülkede gerçekleştirilen anayasa referandumunun başarıyla sonuçlanması nedeniyle tebrik etti ve Kazakistan ile ticari, ekonomik ve yatırım iş birliğini güçlendirmeyi umduklarını bildirdi.

Suudi Dışişleri Bakanı, ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile de bir araya geldi.

Burada taraflar, bölgesel iş birliğinin pekiştirilmesi, enerji, transit ve ulaştırma, gıda güvenliği gibi konuları görüştü.

Faysal bin Ferhan, ayrıca Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile de yaptığı görüşmede, karşılıklı ticareti artırma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.