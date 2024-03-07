Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne Atanur Aydın Göreve Başladı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Atanur Aydın, görevine başladı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde karşılanan Aydın, polis mangasını selamladı ve çiçek takdim edildi. Daha sonra makamına geçti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Atanur Aydın, görevine başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü önünde müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Aydın, polis mangasını selamladı.
Kendisine çiçek takdim edilen Aydın, daha sonra makamına geçti.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'in yerine Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın atanmıştı.