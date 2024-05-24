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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Sanığa Hapis Cezası

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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para, diğeri 18 yıl hapis ve 90 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para, diğeri 18 yıl hapis ve 90 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık C.Y. ve sanık avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan C.Y, uyuşturucu maddeyi satanın kendisi değil diğer sanık K.U. olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti sanık C.Y'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl hapis ve 90 bin lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, diğer sanık K.U'nun da aynı suçtan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kayseri Güncel Haberler

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