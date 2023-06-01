Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 29 Gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bonzai, metamfetamin, esrar, keneviri bitkisi, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve mermi ele geçirildi.

KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 5 ilçede 128 personelin katılımıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 29 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 110 gram bonzai, 150 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 kök keneviri bitkisi, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca ve 20 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)