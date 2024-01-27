Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Serebral Palsi Hastası Genç, Akülü Araç Talebini Kocasinan Belediye Başkanı'ndan Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de yaşayan 19 yaşındaki serebral palsi hastası Emre Kiper'e akülü araç hediye etti. Çolakbayrakdar, engelli vatandaşlarla gönül bağını kuvvetlendirdiklerini ve desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Kayseri'de 19 yaşındaki serebral palsi hastası Emre Kiper'in akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde oturan Kiper ve ailesine ziyarette bulundu.

Genç ve ailesiyle bir süre sohbet eden Çolakbayrakdar, yakından ilgilendiği Kiper'e akülü aracını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle engelli vatandaşlarla gönül bağını kuvvetlendirdiklerini belirtti.

Emre'nin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, "Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi devam ettireceğiz. Özellikle yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Kayseri Engelliler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ankaraspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaraspor - Bursaspor maçı nereden izlenir? Manisa FK - Erzurumspor CANLI İZLE! Manisa FK - Erzurumspor maçı canlı izleme linki var mı, nereden izlenir? Manisa FK - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Erzurumspor maçı nereden izlenir? Motorine zam var mı? Motorine zam gelecek mi, ne kadar kaç TL zam gelecek? 27 Ocak Cumartesi güncel motorin fiyatları 2024! Ak Parti aday tanıtım toplantısı canlı! Ak Parti aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? CHP aday tanıtım toplantısı İZLE! CHP aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir? Tunceli deprem riski var mı? Tunceli deprem bölgesi mi, deprem bekleniyor mu? BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 27 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var, hangi diziler yayınlanıyor? Sağlık ocağı hafta sonu açık mı? Sağlık ocağı Cumartesi, Pazar çalışıyor mu? Gaddar 3. bölüm fragman İZLE! Gaddar 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? CHP aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Bugün CHP aday tanıtım toplantısı nerede yapılacak? İzmir depreminde can kaybı var mı? İzmir depreminde ölü, yaralı var mı? İzmir depreminde son durum ne? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 27 Ocak 2024 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 27 Ocak Cumartesi hangi sınav yapılacak? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title