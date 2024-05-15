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Kayseri'de Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kayseri'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak Gençlik Haftası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Talas Gençlik Merkezi halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 19 Mayıs'ın gençlere armağan edilen önemli bir bayram olduğunu belirterek, bu haftayı dolu dolu sportif etkinliklerle ve gençlik faaliyetleriyle geçireceklerini söyledi.

Kayseri'de Gençlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 15-21 Mayıs tarihleri arasında çeşitli faaliyetler ile kutlanacak Gençlik Haftası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı.

Talas Gençlik Merkezi halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, 19 Mayıs'ın ezelden beri hür ve onurlu yaşamaktan asla taviz vermeyen milletin yüzyıllardır sahip olduğu sarsılmaz iradesinin, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun uyanış günü olduğunu söyledi.

19 Mayıs'ın gençlere armağan edilen önemli bayram olduğunu belirten Kabakcı, "Bu durum, geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize verilen değerin en güzel tezahürüdür. İstiklalden istikbale giden kurtuluş mücadelesinin en önemli çıkış noktalarından biri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünde dolu dolu programlar hazırladık. Bayramımızın 105. yılı herkese kutlu olsun. Bu haftayı dolu dolu sportif etkinliklerle ve gençlik faaliyetleriyle geçireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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