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Kayseri'de çarpışan otomobil ve pikap takla attı, 3 kişi yaralandı

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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, F.K'nin kullandığı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen pikap çarpıştı ve takla attı. Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de çarpıştıktan sonra takla atan otomobil ve pikaptaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.K'nin kullandığı 68 FR 096 otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEG 762 pilakalı pikap, Kocasinan Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan araçların sürücüleri ile otomobildeki H.B. yaralandı.

Yaralılar yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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