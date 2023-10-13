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Kayseri'de Aranan 6 Şüpheli Yakalandı

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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve diğer suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildi.

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, başta 'hırsızlık' olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 6 kişiye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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