Kayseri'de 24 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 hafta içerisinde 24 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 3 uyuşturucu madde olayına müdahale edildi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Kayseri'de güven timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 24 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 20-27 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 24 aranan şahıs yakalanırken, 3 uyuşturucu madde olayına müdahale edildi.

Öte yandan ekipler 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabancaya da el koydu. - KAYSERİ