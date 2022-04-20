Katar: Mescid-i Aksa'daki ihlallerin durması için acil ve kararlı müdahale gerekli

Katar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlallerin uluslararası toplumun "acil ve kararlı" müdahalesini gerektirdiğini belirtti.

Katar Bakanlar Kurulunun, İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani başkanlığındaki haftalık olağan toplantısının akabinde konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Katar'ın, İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal etmesi, Filistinlilere yönelik saldırılarını artırması ve milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak provoke etmesini kınadığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa, Kudüs ve diğer işgal altındaki topraklarda "öldürme, baskı kurma, sindirme, Yahudileştirme ve yerleşim birimlerinin alanını genişletme" gibi eylemlerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bunlar, İsrail'i Filistin halkına dönük saldırılarını durdurmaya ve Kudüs'ün tarihi statüsüne saygı duymaya zorlamak için Arap ve İslam dünyasının harekete geçmesini ve uluslararası toplumun acil ve kararlı müdahalesini gerekli kılmaktadır."

Mescid-i Aksa'ya baskınlarını dördüncü gününde de sürdüren İsrail polisi, sabah namazının ardından yine Harem-i Şerif'e girmişti.

Buradaki Filistinlileri zorla dışarı çıkaran İsrail güçleri, ardından fanatik Yahudi yerleşimcileri Mağaribe Kapısı'ndan Aksa'ya almıştı. İsrail polisi Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'nın avlularında da eşlik etmişti.