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Kastamonu'da Çöp Konteynerinde Bulunan Bebek Davası

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Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin annesi, hakim karşısına çıktı. Sanık, savunmasında ilişkilerini anlattı ve pişman olduğunu dile getirdi. Duruşma 11 Temmuz'a ertelendi.

Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin annesi, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs", "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan sanık C.Ç. (18) duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı.

C.Ç, savunmasında, K.G. ile bir süre ilişkisi olduğunu söyledi.

Daha sonra E.K. ile nişanlandığını belirten C.Ç. "E.K. kendi çocuğu sanıyordu. K.G'ye 'düşük yaptım' dedim. E.K. ile evlenip çocuğu sağlıklı şekilde doğurmak istemiştim." dedi.

Annesinin hamilelik sürecinde kilo aldığını sandığını anlatan C,Ç, "Erken doğum oldu. Tuvalette doğurdum. Ben çocuğu ölü doğdu sandım. Çocuk kafasının üzerine düştü. Kımıldamadı, ağlamadı, nefes almadı. 5-10 dakika bekledim. Babam zihinsel engelli. Mavi çöp poşetinden belli olmasın diye üzerimdeki kıyafetlere sarıp babama verdim. Canlı doğduğunu düşünsem aileme söyleyecektim. Çok korktum. İnternetten doğum videoları izledim." ifadelerini kullandı.

Her şeyden pişman olduğunu dile getiren C.Ç, "Çocuğumu çok seviyorum. Onu görmek istiyorum. Çocuğuma bir an önce kavuşmak istiyorum." diye konuştu.

Tanık olarak ifade veren E.K. ise C.Ç'nin çocuğun kendisinden olduğunu söylediğini aktararak, "Hamile olduğu belli değildi. Ben sözlendiğimde hamileymiş. Düğünümüzü erkene almaya çalıştık. 'Bir çocuk varsa ikimizin çocuğu düğünümüzü erkene çekelim' dedim." dedi.

K.G. de başkasıyla nişanlanınca C.Ç. ile görüşmeyi kestiğini, daha sonra da kendisine, "Çocuk düştü" dediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım 2023'te vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Ankara'ya sevk edilen bebek, tedavisinin ardından koruma altına alınmıştı. Olay tarihinde 17 yaşında olan bebeğin annesi de polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikte tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Hakim Bebek Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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