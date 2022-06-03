Kastamonu'da araçlar toz içinde kaldı, sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu - Haberler

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Kastamonu'da araçlar toz içinde kaldı, sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu

İhlas Haber Ajansı - Vedat Yunus İkizoğlu - Güncel
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Kastamonu'da araçlar toz içinde kaldı, sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu Kastamonu'da, gece saatlerinde yapmurla birlikte toz yağdı.

Kastamonu'da araçlar toz içinde kaldı, sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu

KASTAMONU - Kastamonu'da, gece saatlerinde yapmurla birlikte toz yağdı. Sabah tozla kaplanan araçlarını gören vatandaşlar oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kuzey Afrika'dan esen rüzgarla ortaya çıkan toz, Kastamonu'da sağanakla birlikte yağdı. Gece saatlerinde etkili olan toz yağışı, araçları kahverengiye bürüdü. Sabah uyandıklarında araçlarını tozla kaplanmış halde bulan vatandaşlar, oto yıkamacıların yolunu tuttu. Bazı sürücüler ise akaryakıt istasyonlarında araçlarını kendileri yıkadı.

"İki gün daha toz taşınımının devam etmesini bekliyoruz"

Kastamonu'da oto yıkamacı olarak faaliyet gösteren Köylüm Oto Yıkamanın Sahibi Ercan Köylü, "Günlerdir şehrimize toz şeklinde çamur yağıyor. Kendi aracımı dün akşam yıkamıştım. Sabah kalktığımda aracım üzerine çamur yağmış. İki gün daha toz taşınımının sürmesi bekleniyor. Ancak tüm bunlara rağmen iş yok. Eskiden bırakın bu dükkana araç girmesini, yaya giremezdi. O denli kalabalık olurdu. Ekonomik sıkıntılardan dolayı artık işlerimiz durma noktasına geldi. Şu halde bile iken insanlar araçlarını yıkattırmıyor. ya kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyorlar ya da benzinliklerde su tutup geçiştiriyorlar" dedi.

Gece yağan çamur sebebiyle aracını yıkamaya getiren Ergin Balaban ise, "Gece aracımın üzerine çamur yağmış. Bende aracımı yıkattırmaya getirdim. Araç bir hayli kirlenmiş. İnşallah temizlettireceğim şimdi" diye konuştu.

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İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Güncel

Kuzey Afrika Kastamonu Tragger Güncel Haberler

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