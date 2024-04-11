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Kartepe'deki Teleferik 4 Günde 29 Bin Kişi Tarafından Kullanıldı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferiği 4 günde 29 bin 98 kişi kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vizyon projelerden olan teleferik hattı, açıldığı 26 Mart'tan bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Teleferik, Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcı olan 6 Nisan sabahından 9 Nisan akşamına kadar 29 bin 98 kişiye hizmet verdi.

Teleferik, 15 Nisan'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

Öte yandan teleferik hattının başlangıcı olan Derbent istasyonundaki katlı otoparkın inşası ise devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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