Karşıyaka'da Atatürk ve KSK anısına tören düzenlendi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya gelişi ve Karşıyaka Spor Kulübü armasına ay yıldız armağan edişinin 97. yıl dönümünde, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tören düzenlendi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "97 yıldır göğsümüzde ay yıldızı gururla taşıyor, KSK sevdasını günden güne büyütüyoruz. Bu gururu bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal'i saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Kaf Sin Kaf, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve büyük Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

Atatürk'ün Karşıyaka'yı ziyaret ettiği ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün armasını ay yıldız ile onurlandığı 24 Haziran 1926 tarihinin yıl dönümünde, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı başında tören düzenlendi. Annesinin huzurunda Atatürk'ü saygı ve şükranla anan katılımcılar, Ata'nın miras bıraktığı değerlerin ve Kaf Sin Kaf sevdasının etrafında tek yürek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Duygu dolu anların yaşandığı törene; Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Rafet Yacan ve yönetim kurulu üyeleri, Karşıyaka Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, Kızılay Karışyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, şair-yazar Okan Yüksel, milli atlet Semra Aksu, Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kent olarak Karşıyaka'ya ve kurum olarak Karşıyaka Spor Kulübü'ne değer verdiğini söyleyen Başkan Tugay, şunları kaydetti:

"Hepimizin annesi olarak addettiğimiz Zübeyde Annemizin huzurundayız. Onun bize emanet edilmiş olması bizim için gerçekten çok önemli. Fikri Altay, Zühtü Işıl gibi aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı olmuş, onunla mücadele etmiş insanların başında olduğu bir kurum olduğu için değerli. Bunu dışında kulüpte gösterilen spor faaliyetlerinin ve kulübün duruşunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini temsil etmede çok başarılı olduğunu gördüğü için bunu da sözleriyle ifade etti. Karşıyaka'yı bence Türkiye Cumhuriyeti idealinin sembol kentlerinden biri olarak görüp sahip çıkmıştır. Verdiği en önemli onurlardan birisi tam 97 yıl önce 24 Haziran 1926'daki ziyaretinde kulübün armasında ay yıldızın olmasını istediği gündür. O kararı bugün bizim için anılmaya değerdir. O nedenle bize emanet ettiği annesinin manevi huzurunda bir araya geldik. Ona tekrar minnetimizi, şükranımızı ifade etme ihtiyacı içindeyiz.

İzmir, memleketinin kurtuluş ve ülkesinin kuruluş meşalesini yakmış, Karşıyaka bu mucizenin mimarı ve önderiyle tepeden tırnağa bütünleşmiştir. O kahraman önderin, büyük devrimcinin ve başöğretmenin adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 9 Eylül sonrası yorgunluğunu Karşıyaka'da dinlendirmiştir. İlk ve tek evliliğini Latife Hanım'la Karşıyaka'da gerçekleştirmiştir. Annesi Zübeyde Hanım'ı Karşıyaka'ya ve Karşıyakalılara emanet etmiştir. Her ziyareti ile her sözüyle Karşıyaka'ya duyduğu özel bağlılığı ve sevgiyi her zaman dillendirmiştir. 24 Haziran 1926'da gözbebeğimiz Kaf Sin Kaf'ın formasına da şanlı bayrağımızın ay yıldızını armağan etmiştir. 4 sözcükle özetlemeye çalışacağımız bu olağanüstü öykü Karşıyaka'nın onurudur, gururudur. Kimliğinin, kişiliğinin, duruşunun esini, gücü ve cesaretinin kaynağıdır. Bugün bu onurun 97. yılını Zübeyde Annemizin huzurunda kutluyoruz. Ruhumuzu, bilincimizi ve kararlılığımızı tazeliyor, hiç değişmeyen ve değişmeyecek olan Karşıyakalılığımızla bunu dile getiriyoruz. Annemiz Zübeyde Hanım'ı, aydınlanma önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu büyük mirası bugünlere taşıyan atalarımızı ve Kaf Sin Kaf tarihini yazan değerlerimizi saygı, sevgiyle ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun, huzur içinde uyusunlar. Çünkü onların Karşıyaka'sı, Karşıyakalıları var. Bu mirası onurla taşımaya devam ediyoruz. İzmir'in dağlarında açan çiçekler Karşıyaka'nın çağdaşlıktan, demokrasiden ve Türkiye Cumhuriyeti değerlerinden yana esen rüzgarlarıyla sonsuza dek açacak. Bunun için bir kez daha söz veriyoruz. Yaşasın Karşıyaka, yaşasın Kaf Sin Kaf, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve büyük Türkiye Cumhuriyeti. Ata'nın miras bıraktığı değerlerin etrafında tek yürek olmaya devam edeceğiz."

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Diker ise "Gazi Paşa, 'Arkadaşlar bundan sonra armanızda ay yıldız kullanacaksınız' der. Onurların en güzelini yaşar Karşıyakalılar. Ay yıldız 3 spor kulübünün armasında vardır. Ancak Atatürk'ün elinden alan tek kulüp Karşıyaka Spor Kulübüdür" diye konuştu.