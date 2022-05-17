Kars'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Haberler

Kars'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kars'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
GÖLE, ARDAHAN (AA) - Kars'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Vedat Çelenk yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Kars- Göle kara yolu Boğatepe köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan Gülnaz Çelenk, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Yaralanan sürücü Çelenk, Gülnaz ve Kemal Çelenk ile Habip Yahya ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel