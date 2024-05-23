Kars'ın Kağızman ilçesinde "Kağızman'a ısmarladım nar gele" türküsünden ilham alınarak 40 fidanlık nar bahçesi kuruldu.

Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen çalışma kapsamında, "Kağızman'a ısmarladım nar gele" türküsünden esinlenilerek Kağızman'da nar bahçesi kurulması kararlaştırıldı.

Esenkır köyünde belirlenen alana 40 nar fidanı dikilerek deneme bahçesi oluşturuldu.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, AA muhabirine, ilçenin ikliminin birçok meyvenin yetişmesine elverişli olduğunu söyledi.

Deneme bahçesinin oluşturulması sürecinden bahseden Daştan, şöyle konuştu:

"İlçemizin bir türküsü olan ama Erzurum arşivlerinde resmi olarak kayıtlı 'Kağızman'a ısmarladım nar gele' türküsünden esinlenerek birkaç ay önce Tarım ve Orman İl Müdürümüze konudan bahsettim ve kendisi de uygun gördü. Mevsimin uygun olduğu bugün de nar ağaçlarımız toprakla buluşturduk, ümit ediyoruz ki güzel sonuçlar alırız. Kağızman mikroklima özeliğiyle Kars ve ilçelerinden biraz farklı önem arz etmektedir."

Nar fidanlarının çok hızlı büyüyebildiğini dile getiren Daştan, "Birkaç sene sonra buradan narlarımızı toplayacağız. 40 fidanımızı toprakla buluşturduk, iklim özelliği itibarıyla da en uygun olmasından dolayı Esenkır köyünü seçtik, ümit ediyoruz ki faydalı olacaktır." dedi.

"Burada nar yetişip yetiştirilmediği konusunda bir bilgiye ulaşamadık"

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bölgenin iklimine, coğrafyasına göre faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Bahçeyi kurarken türküden esinlendiklerini belirten Aydın, "Burada daha önce nar yetişip yetiştirilmediği konusunda net bir bilgiye ulaşmasak da bölgede nar yetişip yetişmeyeceği konusunda bir demonstrasyon yapmaya karar verdik. Bakanlığımızın Antalya'da bulunan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüyle irtibata geçtik, orada hicaz narı ve esin nar çeşidinden 40 fidanı getirttik." diye konuştu.

Aydın, bahçe oluşturmadan önce köyün toprağını, iklimini ve narın yetişebileceği diğer özellikleri incelediklerini vurgulayarak, "Fidanları toprakla buluşturduk, inşallah güzel bir bahçe olacak. Bu bölgede narın da yetiştiğini göreceğiz. Katma değer bir ürüne dönüşürse, bölgede yaygınlaştırır ve bölgemizin ihtiyacı olan meyveciliği de geliştirmiş olacağız. Bahçeyi belli periyotlarla kontrol edeceğiz ve ağaçların gelişimini takip edeceğiz. Uygun ve verimli olması halinde belki de yaygınlaştıracağız ve bölgeyi bu meyveyle tanıştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.