Karapınar'da Tır ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyonet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle kara yolunda aksama yaşandı.
Karapınar ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ş.G, idaresindeki 63 AGS 564 plakalı tır, Çetmi Mahallesi Kavşağı'nda R.Ü'nün kullandığı 42 JL 619 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik kazası nedeniyle bir süre kara yolunda aksama yaşandı.