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Karaman'dan Gazze'ye Yardım Konvoyu Uğurlandı

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Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Kızılay Karaman Şubesi tarafından hazırlanan 4 tır insani yardım malzemesi Gazze'ye gönderilmek üzere törenle uğurlandı. Tören Vali, askeri ve emniyet yetkilileri ile birlikte STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Karaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Kızılay Karaman Şubesince Gazze için hazırlanan 4 tır insani yardım malzemesi törenle uğurlandı.

Un ve gıda malzemelerinin bulunduğu tırlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Kent Meydanı'na getirildi.

Platform adına açıklama yapan Tevfik Baran, aziz milletin her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu belirterek, "Şimdi bir tas çorbamızı, bir çuval unumuzu Gazzeli mazlumlarla paylaşma günüdür." dedi.

Törenin ardından yardım konvoyu, dualar eşliğinde Gazze'ye uğurlandı.

Uğurlama törenine, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Hakkı Yücel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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