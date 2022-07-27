Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Kazımkarabekir ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akkoyun, Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, hava sıcaklığının artması ve nem oranının düşmesiyle ortaya çıkabilecek yangın olaylarına karşı dikkatli olunmasını istedi.

İçme sularının klorlanması hakkında muhtarları uyaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Köylerimizde içme sularımızın, Sağlık Bakanlığımızın standartlarına uygun olarak klorlanmasını muhakkak gerçekleştirelim. Bu konuda azami hassasiyet gösterelim. Sizler, devletimizin en uç noktadaki temsilcilerisiniz. Siz muhtarlarımız, halkın içinde yer alarak kılcal damar görevi görüyorsunuz. Köy ve mahallelerde bir sorun olması halinde bize muhakkak bilgi veriniz."

Toplantıya, Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Oğuzhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, daire müdürleri ile muhtarlar katıldı.