Karaman'da Aranan 42 Kişi Yakalandı
Karaman'da yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 42 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma, ayrıca silah, uyuşturucu ve kaçak kazı malzemeleri ele geçirdi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 12 bin 206 kişiyi sorguladı, 42 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler ayrıca, kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 2 fişek, 58 uyuşturucu hap ve kaçak kazı malzemeleri ele geçirdi.