Karaismailoğlu: Enkazdan hala canlı çıkıyor, en büyük temennimiz bunların artması

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da yaşanan son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da yaşanan son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Adıyaman'da ölü sayısını, 3 bin 438, yaralı sayısını da 12 bin 920 olarak açıklayan Karaismailoğlu, "Bizi sevindiren gelişmeler oluyor. Enkaz altından canlı çıkardığımız vatandaşlarımız var. Bunların sayısının artması temennimizdir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da son durumu değerlendirdi. Adıyaman kent genelinde ölü sayısını, 3 bin 438, yaralı sayısını da 12 bin 920 olarak açıklayan Karaismailoğlu, gece enkaz altından sağ olarak kurtarılan Özlem Yılmaz'ı anımsatarak, "Bugün 117'nci saatte bile bizi sevindiren gelişmeler oluyor. Enkaz altından canlı çıkardığımız vatandaşlarımız var. Bunların sayısının artması temennimizdir" dedi.

"Bir taraftan çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımızın çadır ihyacının gidermek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Mevcut kurduğumuz çadır kentlerde ve çadırlardaki sistemin oturtulması ve vatandaşlarımızın ihtiyacının karşılanması için de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle komşu belediyeler bizlere oldukça yardımcı oluyorlar. Devletimizin bütün kurumları ile ihtiyaçlar konusunda Adıyaman'da tam bir seferberlik var. Onları bu çadır hayatından en kısa zamanda kurtarmak ve çadırlarda da ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için burada 25 binin üzerinde uzmanından gönüllüsüne kadar büyük bir seferberlik içerisinde çalışan çok kıymetli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. Bunun dışında 1500 civarında da yurt dışından gelmiş arama- kurtarma çalışmalarına katılan dostlarımız var. Hepsine minnettarız. İnşallah bunlarla birlikte bunların üstesinden geleceğiz. Bir taraftan konteyner kentler kurmak için de çalışmalara başladık. Bu konteyner kentlerin alt yapısını hazırlamaya başladık ve yerlerini de belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bir yıl içerisinde de kalıcı konutlarını eskisinden daha iyi yapacağız."