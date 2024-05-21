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Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara

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Real Madrid formasıyla Villarreal ağlarını 2 kez sarsan Arda Güler, 373 dakikada 6 gole ulaşarak Real Madrid'de en az dakikada en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. 19 yaşındaki yıldız, eflatun-beyazlılar'da 6 gole 436 dakikada erişen Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmayı başardı. Bununla da yetinmeyen Arda, bu başarıyı 605 dakikada elde eden Ronaldo Nazario, 749 dakikada bulan Raul ve 780 dakikada yakalayan Lionel Messi'yi de solladı.

İspanya La Liga'nın 37. haftasında şampiyon Real Madrid, Villarreal ile deplasmanda 4-4 berabere kaldı. Bu karşılaşmada 2 gol birden atan milli yıldızımız Arda Güler, rakipte 4 gol atan eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth ile birlikte maça damga vurdu.

373 DAKİKADA 6 GOLLE TARİHE GEÇTİ

İlk yarıda takımının ilk ve son gollerini atan 19 yaşındaki Arda, bu sezon La Liga'daki toplam gol sayısını 6'ya çıkararak, Real Madrid tarihinde en az dakikada en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. Özellikle sezonun ilk devresinde sakatlıklarla boğuşan Arda, ligde sahada kaldığı 373 dakikaya 6 gol sığdırmayı başardı.

MESSİ, RAUL, VE 'RONALDOLAR' ARKASINDA KALDI

Talihsiz sakatlıklarını atlatıp müthiş bir şekilde takıma adapte olan ve her geçen gün performansının üzerine koymayı başaran yıldız futbolcumuz, ulaştığı gol/dakika istatistikleriyle yalnızca Cristiano Ronaldo'yu sollamakla kalmadı. 373 dakikada bu başarıyı elde eden Arda; 6 gole 436 dakikada ulaşan CR7, 605 dakikada erişen Ronaldo Nazario, 749 dakikada bulan Raul ve La Liga tarihinin en golcüsü; 780 dakikada 6 gole ulaşan Lionel Messi'yi geride bıraktı.

SAAT BAŞI GOL ATIYOR

La Liga'da yalnızca 4 kez ilk 11'de başlamasına rağmen efsanelerin ilk 6 gol istatistiklerini geride bırakan Arda Güler, 63 dakikada 1 gol gibi; neredeyse 'saat başı gol' başarısını da yakaladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Fatih Yılmaz:

helal olsun kardeşime koyu bir gs taraftarı olarak gurur duydum nice başarılara inşa Allah

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Hakan Ak:

Saf yetenek

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NAKRE:

Fanatik bir galatasaraylı olarak canı gönülden destekliyorum Arda Güleri milli gururumuz inşallah çok daha iyi yerlere gelir

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