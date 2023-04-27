KARAİSMAİLOĞLU ADANA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YILDA 286 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAK

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1700 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın açılacağını belirterek, Proje sayesinde zamandan 255 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 286 milyon TL tasarruf edilecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1700 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın açılacağını belirterek, Proje sayesinde zamandan 255 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 286 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı da yılda 4 bin 224 ton azalacak dedi.AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da yapımında sona gelinen Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Yüreğir ve Çukurova ilçelerini birbirine bağlayan 1700 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü olacağını, yarın da açılışının yapılacağını açıkladı. Teknolojik bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, Ülkemizde son 21 yılda hayata geçirdiğimiz bütün planlamaları, her konuda olduğu gibi ulaştırma alanında da ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda küresel eğilimleri dikkate alarak yapıyoruz. Seyhan Nehri'nin üzerine gerdanlık gibi bir köprü inşa ederek, Akdeniz'in incisi güzel Adana'mızı dev bir esere daha kavuşturuyoruz dedi.

'MÜHENDİSLİĞİMİZİN GURUR VE YÜZ AKI'

Afet bölgesindeki çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu

Türkiye'nin dört bir köşesine aynı anda kazandırdığımız dev eserlerimiz; milletimizin hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımına hizmet ettiği gibi Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği ve güçlü Türkiye'nin altyapısını da sağlamaktadır. Ülkemizin geleceğini aydınlatmaya en hızlı biçimde ve doğru adımlarla devam edeceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız. Dün Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nı tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. Yarın bizleri bir araya getiren Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, 3 Mayıs'ta da Trabzon'da yeni Zigana Tüneli'ni açacağız. Nice dev hizmet ve eser de milletimizle buluşmak için sırasını bekliyor. Bizler ülke genelinde yaptığımız tünellerle, geçit vermeyen dağları aşıyoruz. Viyadük ve köprülerimizle derin vadileri hızlı, güvenli ve konforlu olarak geçiyoruz. Karayollarımızın şehir geçişlerinde de şehir içi trafiği rahatlatmak için çevre yollarını yapıyoruz. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de mühendisliğimizin gurur ve yüz akı projelerinden birisidir.

'TRAFİK YÜKÜNÜ BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAK'

Türkiye'ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi

Türkiye'nin en bereketli toprakları Çukurova'nın kalbinde yer alan Adana, tarımsal ve sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Batı Akdeniz ile İç Anadolu bölgelerini, Güneydoğu Anadolu ve GAP bölgesine bağlayan transit trafiğe de hizmet veren Adana, ulaşım açısından çok önemli bir kavşak noktası. Hızla büyüyen şehrin nüfusu 2 milyonu aştı ve araç sahipliği de önemli ölçüde arttı. Bu nedenle Adana'nın şehir içi trafiğinin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hayata geçirdik. Adana'daki trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak bu köprü inşaatında sona geldik. Burada da maalesef vizyonsuz, iş bilmez CHP klasiği var. Bir önceki Cumhur İttifakı büyükşehir belediyemiz tarafından yapımına başlanan köprümüz, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı durdurulmuş ve askıya alınmıştı. Bu projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla devraldık ve bakanlık olarak tamamladık. 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi, onlara yakışır bir eserle andığımız için gurur duyuyoruz.

'KARBON SALINIMI YILDA 4 BİN 224 TON AZALACAK'

Köprünün detaylarına ilişkin bilgiler veren Karaismailoğlu, Köprümüzün 787 metresini ardgerme kiriş, 882 metresini ise çelik kiriş olarak inşa etik. 14'ü betonarme, 9'u çelik olmak üzere toplam 23 tabliyeden oluşuyor. 38 metre genişliğindeki köprümüz, karayolu trafiğine 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli olarak hizmet verecek. Köprüde ayrıca 1 gidiş 1 geliş hattından oluşan demiryolu da yer alacak. Hizmete girmesiyle, şehrin kuzey bölgesindeki trafik yoğunluğunda büyük bir rahatlama olacak. Stadyum, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana- Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlanacak. Aynı zamanda şehir içi trafiği de çok daha güvenli hale gelecek. Ayrıca proje sayesinde zamandan 255 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 286 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı da yılda 4 bin 224 ton azalacak diye konuştu. (DHA)