Karadeniz Ereğli'de Dere Yataklarında İlaçlama Çalışması

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde dere yatakları ve sulak alanlarda ilaçlama çalışması yapılıyor. Belediye ekipleri, zararlılarla mücadele hizmetlerine devam ediyor ve su taşkını sonrası ilaçlama faaliyetlerini artırıyor.