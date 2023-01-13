Karadeniz'de dalgalar korkuttu: İskeleye giriş kısıtlandı

ORDU - Ordu'da akşam saatlerinde denizde oluşan dev dalgalar korkuttu, iskeleye giriş tedbir amacıyla kısıtlandı.

Ordu sahilinde denizdeki rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Altınordu ilçesi sahil şeridinde dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı görülürken, Rıhtım mevkisinde bulunan iskeleye giriş, muhtemel bir yaralanmanın önüne geçmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bariyerler ile kısıtlandı. Deniz havası almak ve dolaşmak için iskeleye gelen vatandaşlar bu kadar şiddetli dalgaları yıllar sonra ilk kez gördüklerini söylediler.

Erdem Kahya isimli vatandaş yıllardır dalgaları bu kadar hırçın görmediğini belirterek, "Denizi bu halde görmeyeli çok zaman oldu. Biz olta balıkçılığı yapıyoruz ve denizin bu halde olması bizler için çok iyi değil ama doğa bu şekilde. Kolluk kuvvetleri de burayı insanların emniyeti için kapattılar ve biz de dalgaları izliyoruz. Neredeyse 4 yıldan bu yana böyle dalgalar görmedik, ilerleyen günlerde daha da artacak" dedi.

Emirhan Vayni isimli öğrenci dolaşmak için iskeleye geldiklerini ifade ederek, "Sürekli olarak geldiğimiz bir yer. Bugün geldik ama durum bu şekilde, kapatılmış. Ben ilk defa bu kadar dalga görüyorum" şeklinde konuştu.

Oğuz Karaman ise Gülyalı ilçesinden dolaşmak için rıhtım mevkisine geldiklerini, dalgaları bu kadar hırçın bir şekilde ilk kez gördüklerini ifade ederek, alınan tedbirlerin yerinde bir karar olduğunu aktardı.