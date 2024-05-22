Karadağlı Sırplar BM karar taslağını protesto etti

Karadağlı Sırplar, başkent Podgoritsa'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan "11 Temmuz Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü" karar taslağını protesto etti.

Karadağlı yetkililerin, BM Genel Kurulu'nda yarın görüşülmesi planlanan "11 Temmuz Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü" karar taslağını destekleyen açıklamaları sonrası, hükümet binası önünde toplanan Karadağlı Sırplar taslak karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Sırbistan ve Rusya bayrakları taşıyan grubun protestosuna bazı Sırp siyasetçiler de katıldı.

Gösteri organizatörlerinden Zdravko Nisavic, kararın yarın kabul edilmesi halinde hükümet binası önünde daha büyük bir protesto düzenleyeceklerini söyledi.

Nisavic, soykırımcı bir halk olmadıklarını iddia ederek, "Birilerine kötü bir şey yapacak bir halk değiliz. Kararın kabul edilmesi, Balkanlar'daki çatışmalara katkıda bulunacak." dedi.

Polis ekipleri de hükümet binası önünde önlem alarak, koruyucu bariyerlerle protestocuları engelledi.

Bu arada söz konusu karar taslağına, Karadağ'daki Sırpların yanı sıra, Sırbistan ve Bosna Hersek'teki Sırplar da karşı çıkıyor.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılındaki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.