Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolundaki trafik akışı (İstanbul-Ankara istikameti) servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşıma 2'şer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ taşıma yolu trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma sol taşıma yolundan gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.