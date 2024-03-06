Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu, Uşak çevre yolu, Ermenek-Mut yolunda yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı etkilenirken, diğer bölgelerde de kontrollü ulaşım sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle güney taşıma yolundaki trafik akışı (İstanbul-Ankara istikameti) servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşıma 2'şer şeritten kontrollü izin veriliyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-32. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ taşıma yolu trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma sol taşıma yolundan gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.
Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.