Kar ve tipiden kapanan Sahara Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı

ARDAHAN (İHA) - Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde araçlar, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Ardahan'ın yüksek kesimlerinde şehirlerarası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Sahara Geçidi'nde etkili olan kar yağışının ardından Artvin istikameti ulaşıma kapandı. Yolda seyir halindeki 25'e yakın araç yolda mahsur kaldı.

Öte yandan, karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkiinde karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor.

(İHA)