Kapadokya'da vadi yürüyüşü yaparken yaralanan kadın kurtarıldı - Haberler

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Kapadokya'da vadi yürüyüşü yaparken yaralanan kadın kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Korkmazer - Güncel
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Kapadokya'da vadi yürüyüşü yaparken yaralanan kadın kurtarıldı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, vadi yürüyüşü yaparken ayağı burkulan Merve Ağırbaşlı, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, vadi yürüyüşü yaparken ayağı burkulan Merve Ağırbaşlı, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Tatil için Kapadokya bölgesine yerli tuist kafilesiyle gelen Merve Ağırbaşlı'nın, Çavuşin köyündeki Cinnes Vadisi'nde doğa yürüyüşü sırasında ayağı burkuldu. Ağırbaşlı'nın yürüyememesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, Ağırbaşlı'yı sedyeyle yaklaşık 1 kilometre taşıyarak, ambulansa bindirdi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel

Kapadokya, Turizm, AFAD, Güncel, Haberler

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