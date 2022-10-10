Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Güncel Haberler OSMANİYE'de bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi. OSMANİYE'de bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kamyonetteki Selahaddin Uçar hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor. Kaza, Osmaniye Aslantaş-Çamlıbel yolu arası Kazmaca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 31 FP 495 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralı 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan ve durumu ağır olan yaralılardan Selahaddin Uçar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Osmaniye Güncel Haberler

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