Kamerun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Kamerun'un başkenti Yaounde'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Yaounde'deki 20 Mayıs Caddesi'nde yapıldı.

Kutlamalara, fabrikalarda çalışan işçilerin yanı sıra birçok devlet görevlisi katıldı.

Yöresel ve çalışma kıyafetleriyle yürüyüş yapan işçiler, dans gösterisi de yaptı.