Kahramanmaraş'taki öğrenciler deprem bölgesinde okullara sıra üretiyor

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem bölgesinde yenilenen okullara sıra üretiyor.

Depremde binası az hasar alan TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, afetzede akranlarının eğitimden geri kalmaması için yeniden üretime başladı.

Öğrenciler, bir yandan eğitimlerinin yanı sıra okullarındaki üretimleriyle kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Alan şefleri ve öğretmenlerin de destekleriyle okulda sıra üreten öğrenciler, öncelikli olarak deprem bölgesinde yenilenen okulların ihtiyacını karşılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan felaketten toplumun her kesiminin özellikle de eğitim camiasının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kahraman, deprem nedeniyle yıkılan okulların yerine yenilerinin hızla yapıldığını anlatarak, kentte eğitim öğretimin sorunsuz devam ettiğini ifade etti.

Kentteki okulların eksiklerini mesleki ve teknik lise öğrencilerince yapılan üretimle karşılamanın gayreti içerisinde olduklarını aktaran Kahraman, okulların mobilya başta olmak üzere birçok ihtiyacının meslek liseleri aracılığıyla karşıladıklarını bildirdi.

Kahraman, TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin malzemesini Bakanlığın göndererek yaptığı sıralardan geçen yıl 500 bin lira ciro elde ettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İlimizde 21 okul projesi kapsamında 492 dersliğin inşası devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden sonra okullarımızın küçük onarımlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Özellikle meslek liselerimizde, üretime ağırlık verdik. Öğrencilerimiz üreterek acılarını unutmaya çalıştılar. Bu kapsamda tüm meslek liselerimizin alanlarına göre üretim yapmalarını teşvik ettik. Kahramanmaraş genelinde 11 ilçede 58 mesleki ve teknik lisemiz var. Okullarımızda, kimya teknolojisi, sıhhi tesisat ve iklimlendirme, tekstil, mobilya iç mekan tasarımı, grafik ve fotoğraf, metal, elektrik ve elektronik, inşaat ve bilişim teknolojileri alanlarında ülke ekonomimize ciddi katkılar yapılıyor. İlimizdeki mesleki ve teknik liselerimizde 22 bin 318 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz hem kazanıyor hem de eğitim ve öğretimlerine devam ediyor."

"2 bin 500 sıra yaptık"

Okul Müdürü Mehmet Gazi Ergören de depremin ardından kısa sürede toparlanıp yeniden okula geldiklerini söyledi.

Alan şefleri, öğretmenler ve öğrencilerle yaptıkları istişareler sonucu Milli Eğitim Bakanlığına "Biz ne yapabiliriz?" düşüncesiyle başvuruda bulunduklarını belirten Ergören, şöyle dedi:

"Sonuçta okulumuz hafif hasar alsa da yıkılmadı. Bakanlığımız bizden sıra yapmamızı istedi. Bu süreçte 2 bin 500 sıra yaptık. Şu anda deprem bölgesi okulu olarak biz deprem bölgesindeki okullara sıra gönderiyoruz. Malatya'ya, Ankara'ya, bazen de Balıkesir'e kadar sıralar gönderdik. Geçen hafta depremin merkezi olan Pazarcık'a Tetirlik İlkokuluna 60 sıra gönderdik. 'Depremzedeyiz, oturup ağlamak yerine, neler yapabiliriz?' diye kendi yaralarımızı kendimiz sarmak istiyoruz. Bu anlamda da öğrencilerimiz gayretli bir şekilde çalışıyor."

Faaliyetlerinin sıra üretimiyle sınırlı olmadığına işaret eden Ergören, zaman zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı için de tenis masası ürettiklerini söyledi.

"Depremin yaralarını hep birlikte yine çalışarak sarmaya çalışıyoruz"

Ergören, depremler sırasında okullarda yıkılan ve kırılan dolapların yerlerine yenilerini yaptıklarını hatırlatarak, "Toplam 600'e yakın örgün eğitim öğrencimiz, 1400'e yakın da eski adıyla çıraklık sisteminde öğrencimiz var. İnşallah bu depremin yaralarını hep birlikte yine çalışarak, gayret ederek aşacağımıza inanıyoruz. Döner sermayede çalışan çocuklarımız bu işten para da kazanıyor. Paradan daha önemlisi de işi yerinde yaparak doğru düzgün öğreniyorlar." diye konuştu.

Mobilya İç Tasarım Alan Şefi Ramazan Çelik de depremden zarar gören okulların ihtiyaçlarını karşılamak için öğrencilerle el birliğiyle çalıştıklarını belirtti.

Çalışkan ve çalışmak isteyen öğrencileri olduğu için mutlu olduğunu ifade den Çelik, afetten büyük dersler çıkardıklarını, bu süreçte öğrencilerin göstermiş olduğu yardımlaşma duygusunun ise sevindirici olduğunu kaydetti.