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Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncel Haberler

AFAD; Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 19.40’ta, 11 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.40'ta, 11 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.40'ta, 11 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise; Göksun ilçesinin Aslanbeyçiftliği mahallesinde 5.5 derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kahramanmaraş AFAD Güncel Haberler

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