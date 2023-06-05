Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD; Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 19.40’ta, 11 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.40'ta, 11 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.40'ta, 11 kilometre derinlikte, 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise; Göksun ilçesinin Aslanbeyçiftliği mahallesinde 5.5 derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.