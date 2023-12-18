Kağıthane'de Gasp ve Kapkaç Şüphelileri Yakalandı

Kağıthane'de gerçekleşen gasp ve kapkaç olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerden biri kısa süren kovalamacanın ardından yakalanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Kağıthane'de, gasp ve kapkaç olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Kasım'da Çağlayan Mahallesi'nde gasp, 2 Aralık'ta Hürriyet Mahallesi'nde kapkaç ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Her iki olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen M.E.K. (20) ile A.A. (20) Hürriyet Mahallesi'nde kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

İki şüphelinin de benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu anlaşıldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, A.A. serbest bırakıldı.