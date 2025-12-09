'Kafkasya ve Orta Koridor'un Geleceği' paneli Ankara'da gerçekleştirildi

GAZİ Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi ve Türkiye Politik ve Stratejik Araştırmalar Vakfı (TÜRKPAV) iş birliğiyle ' Kafkasya ve Orta Koridor'un Geleceği: Ekonomi, Ulaşım ve Enerji' başlıklı panel düzenlendi.

Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, ' Kafkasya ve Orta Koridor'un Geleceği: Ekonomi, Ulaşım ve Enerji' başlıklı panele, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Müsteşar Eldar Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Bakü Network Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Sahil Kerimli, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler ve Analizler Merkezi Uzmanı Fuad Abdullayev, Azerbaycan Devlet Televizyonu Editör Mahir Garibov ile çok sayıda davetli katıldı.

'BİZİM TEMEL AMACIMIZ TÜRK DÜNYASININ BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK'

Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Müsteşar Eldar Aliyev konuşmasında, "Azerbaycan, Türkiye ile Orta Asya arasında bir bağlantı konumunda bulunuyor ve bağımsızlıktan itibaren Türkiye ile beraber gerçekleştirdiğimiz tüm projelerin aslında temeli bir bağlantısallık üzerineydi, bir ulaştırma üzerineydi. Önce Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum, sonra TANOP'a dönüşen bu doğal gaz hattı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, enerjinin ve ürünlerin ulaştırıldığı Doğu Batı arasında ticaretin merkezini bu bölgeye çekmek amaçlıydı. Bu projelerin ekonomik ve aynı zamanda bu bölgenin siyasi, jeopolitik önemini artıran bir yönü vardı. Bu konu özellikle son günlerde gündemde olan Zengezur hattıyla daha çok öne çıkıyor. Ermenistan'ın Zengezur denen bölgesi 40 kilometrelik bir ara, Sovyetler kurulduktan sonra Azerbaycan'dan koparılıp Ermenistan'a bağlanan bir bölgeydi. O bölge tamamen Azerbaycan Türklerinin nüfus olarak yoğunlukta olduğu bir bölgeydi. Daha sonra önce siyasi olarak Ermenistan'a bağlandı. Daha sonra Sovyetler Yönetimi tarafından, 1948'de Ermenistan'tan Azerbaycan Türklerinin zorunlu göçe tabir tutulması, en sonunda 1988'de tamamen etnik temizlik gerçekleştirilmesiyle Türkiye ile Azerbaycan arasında, Azerbaycan'ın 2 parçası Nahçıvan ve Doğu Zengezur arasında bağlandı koparıldı ve Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt hat koparıldı. Şu an 3'üncü bir ülkeden geçmeden Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirine ulaşması imkansız. O yüzden Zengezur koridorunun güvenli ve üçüncü tarafların herhangi bir müdahalesi olmadan ulaşıma açılması bizim için Türk dünyasının bütünlüğü açısından bir önemi arzu etmektedir. Son günlerde Türkiye basınında, Azerbaycan basınında ve diğer ülkelerde de incelenen konu var. Zengezur koridorunun ismi, orası siyasi olarak Ermenistan toprağı şu anda. Bizim hiçbir ülkenin toprağında bir toprak ihtiyacımız yok. Oranın Amerika'ya kiralanması Ermenistan ile ABD arasında bir konu. Bizim için önemli olan oradan Azerbaycan ile Türkiye'nin, mesela Ermenistan'ın kontrolü olmadan geçebilmesi. Bizim temel amacımız Türk dünyasının bütünlüğünü sağlamak" diye konuştu.

'STRATEJİK BİR ROL OYNAMAKTADIR'

Bakü Network Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Sahil Kerimli ise konuşmasında, Azerbaycan'ın da içinde bulunduğu jeopolitik alan olan Güney Kafkasya Bölgesinin, Avrupa ve Asya arasında stratejik bir köprü görevi gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Küresel ticaret akışları değişiyor, dünyada yeni bir düzen oluşuyor. Bu bağlamda Orta Koridor, bölgenin önemini daha da artırmaktadır. Orta Koridor'un ekonomik önemi, her şeyden önce ticaret hacmindeki artıştır. Doğu'dan Batı'ya kargo taşımacılığının daha hızlı ve güvenli hale getirilmesine olanak tanır. Güney Kafkasya ülkeleri, transit ülke olarak ekonomik gelirlerini artıracak. Bölgedeki ticaret hacmi genişleyecek. Aynı zamanda lojistik ve hizmet sektörü gelişecek. Koridor boyunca limanlar, demiryolları ve gümrük noktaları oluşturulacak. Bu aynı zamanda yeni istihdam olanakları anlamına geliyor. Bölgesel entegrasyon güçlendirilecek. Ortak altyapı projeleri, ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliğini daha da artıracak. Güney Kafkasya'nın ticaret merkezi haline gelecek. Orta Koridor alternatif bir güzergah olup stratejik bir rol oynamaktadır. Kuzey ve Güney güzergahlarına alternatif olan Orta Koridor, uluslararası şirketler ve devletler için riskleri azaltacaktır. Yük taşımacılığında zamandan tasarruf sağlanmaktadır. Orta Koridor, geleneksel deniz güzergahından daha kısadır. Bu da teslimat süresini ve taşıma maliyetlerini azaltır."

Kerimli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orta Koridor, Avrupa'nın enerji güvenliğinde kritik bir rol oynamaktadır. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi Avrupa için stratejik bir hedeftir ve Güney Kafkasya bu hedefin hayata geçirilmesinde kilit bir halkadır. Güney Kafkasya ve Orta Koridor, 21'inci yüzyılın ticaret, ulaşım ve enerji haritasındaki stratejik konumunu güçlendirmektedir. Bölge yalnızca bir geçiş alanı değil, aynı zamanda küresel ekonomik güvenlik, enerji çeşitlendirmesi ve uluslararası iş birliği için de önemli bir platform haline gelmektedir. Altyapı geliştirme, karşılıklı ekonomik entegrasyon ve istikrar, bu önemi daha da artıracak temel faktörlerdir. Azerbaycan ve Türkiye hem siyasi hem de ekonomik olarak her alanda derin bir iş birliği içinde olan iki kardeş ülkedir. Her anlamda birbirimizin yanındayız."

'ÖNEMLİ YOL HARİTASI ÇİZMİŞLERDİR'

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal da burada yaptığı konuşmada, "Bugün birbirinden değerli konuşmacılarımız var her biri konu üzerine etraflıca konuşacaklar düşüncelerini aktaracaklar bunu da sabırsızlıkla bekliyorsunuz özellikle Kafkasya ve Türk dünyası ile ilgili gelecek üzerine enerji üzerine ekonomiye ulaşım üzerine konuşmalar yapacağız bu konuda burada duayen isimler var kıymetli hocalarımız var kendileri birazdan sunumlarını yapacaklar. Ben eski görevim sırasında da özellikle Türk dünyasının tarihi kayıtları üzerine çok uzun çalışmalar yaptım. Gelecek vizyonu çizerken tarihi sürecin de hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor çünkü unuttuğunuz zaman başka olaylarla karşılaşıyorsunuz bugün Türkiye Azerbaycan hamdolsun çok ileri boyutta devlet başkanları ve gelecek vizyonuyla ortak çözüm üreterek el ele vererek önemli yol haritası çizmişlerdir bunun böyle devam edeceğine inanıyorum" dedi.