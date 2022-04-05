Kadının boynundaki altın kolyenin çalınması güvenlik kamerasında
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kaldırımda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeyi çalan şüpheli yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kaldırımda yürüyen kadının boynundaki altın kolyeyi çalan şüpheli yakalandı.
Polis merkezine başvuran Z.T, kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin boynundan altın kolyesini kapkaç yöntemiyle çaldığını belirtti.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlının F.A. olduğunu tespit etti.
Şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadının altın kolyesinin çalınması yer alıyor.