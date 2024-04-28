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Kadıköy'de bir binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü

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Erenköy Mahallesi Bahariyeli Sokak'taki bir binanın otoparkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda 3 araç zarar gördü.

Kadıköy'de bir binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü.

Erenköy Mahallesi Bahariyeli Sokak'taki bir binanın otoparkında bulunan otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, park halinde bulunan 2 araca daha sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda 3 araç zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Erenköy İtfaiye Kadıköy Olay Yaşam Güncel Haberler

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