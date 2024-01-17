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Kadıköy'de Başıboş Köpekler Kadına Saldırdı

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Kadıköy'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtuldu. Başakşehir'de ise başıboş köpekler ortaokul öğrencilerini kovaladı.

KADIKÖY 'de başıboş köpekler, yolda yürüyen kadına saldırdı. İki defa yere düşen kadın elindeki pazar alışverişi yaptığı araçla kendini savunmaya çalışırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştı. Başakşehir'de de başıboş iki köpek ortaokul öğrencilerini kovaladı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Elindeki pazar alışverişi yaptığı araçla yürüyen kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isteyen kadın dengesini kaybedip yere düştü. Ayağa kalkacağı sırada köpeklerin tekrar saldırması üzerine elindeki pazar aracı ile kendini korumaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştı. Başakşehir'de de başıboş köpekler ortaokul öğrencilerini kovaladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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