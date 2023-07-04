Antalya'da yabancı uyruklu şahısların ve kağıt toplayıcıların mesken tuttuğu kaçak gecekonduların yıkımına devam ediliyor. Yıkım öncesi eşyalarını taşıyan yabancı uyruklu şahıslardan biri, elinden düşürdüğü Türk Bayrağı'nı tekrar alıp eşyaların üzerine koydu. Zabıta ise eşyaların üzerindeki bayrağı alıp tel örgülere astı.

Kaçak gecekondu yıkımında zabıtanın 'Türk Bayrağı' hassasiyeti kamerada

ANTALYA Antalya'da yabancı uyruklu şahısların ve kağıt toplayıcıların mesken tuttuğu kaçak gecekonduların yıkımına devam ediliyor. Yıkım öncesi eşyalarını taşıyan yabancı uyruklu şahıslardan biri, elinden düşürdüğü Türk Bayrağı'nı tekrar alıp eşyaların üzerine koydu. Zabıta ise eşyaların üzerindeki bayrağı alıp tel örgülere astı.

Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde Yediarıklar olarak bilinen bölgede, bir süredir kağıt toplayıcıları ve yabancı uyruklu şahıslar kaçak ve kullanılmayan gecekondularda kalmaya başladı. Mahalle sakinleri, gecekonduyu çöp eve çeviren şahısları Kızıltoptak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz'a bildirdi. Yılmaz'ın ilçe kaymakamı ile durumu görüşmesinin ardından kaçak olduğu belirlenen metruk gecekondunun yıkım kararı alındı. Gecekonduda kaçak elektrik ve su kullanıldığının tespit edilince de, gerekli kurumlarca elektrik ve su girişleri kapatıldı.

Türk Bayrağı hassasiyeti

Daha önce 1 yapının yapıldığı mahallede, bugün 5 gecekondunun yıkımı için ekipler bölgeye geldi. Çevik kuvvet polislerinin önlem aldığı yıkımı öncesi içerisinde bulunan eşyalarını dışarı çıkartan yabancı uyruklu şahıslardan biri, elinden düşürdüğü Türk Bayrağı'nı eğilip tekrar aldı. Şahsın bayrağı diğer eşyaların üzerine koyduğunu gören Muratpaşa Belediyesi zabıta ekiplerinden bir memur ise Türk Bayrağı'nı alıp daha yüksek bir noktadaki tel örgülere astı.

Şahısların gecekonduları boşaltmasının ardından 5 gecekondu ve metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Bölgenin 84 dönüm hazine arazi içerisinde yer aldığını aktaran Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, "Belediyenin imar planında mesire alanı olarak geçiyor. Burada yabancı uyruklu vatandaşlar kalıyor. Çöp topluyorlar ve bunları bizim mahalleye getiriyorlar. Sabah ise kamyonlarla çöpleri sattıkları yerlere götürüyorlar. Mahalleli olarak çok şikayetçiydik" dedi.