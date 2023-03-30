Jill Biden, Tennessee'deki okul saldırısının kurbanları için düzenlenen törene katıldı

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Tennessee eyaletinde meydana gelen silahlı okul saldırısında hayatini kaybeden 6 kişi için yapılan anma törenine katıldı.

Jill Biden, Nashvill kentinde bir ilkokula düzenlenen ve 3'ü 9 yaşında çocuk, 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından düzenlenen anma töreninde, yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaştı.

First Lady Biden, tören esnasında herhangi bir açıklama yapmazken, Nashville Belediye Başkanı John Cooper "her şeyi bırakıp Nashville'e geldiği" için kendisine ve okul saldırısı kurbanları için ulusal yas ilan ederek ülkedeki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatı veren ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkürlerini dile getirdi.

Metro Nashville Plis Departmanı (MNPD) Şefi John Drake, olaya hızlı müdahale ederek can kaybının daha da artmasını engelleyen polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür ettiği konuşmasında "Polis ekibimiz Nashville için ağladı. Ben de ağladım ve ağlamaya devam ediyorum. Nashville için de dua ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Törende, maktullerin ismi anons edilerek için dua ve ilahiler okunurken, duygusal konuşmalar yapan yerel yöneticiler birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Olay

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan "The Covenant" adlı özel Hristiyan okulunda, 27 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirmişti.

Polis, doğum kayıtlarına bakarak saldırganın, okulun mezunlarından 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli kadın olduğu bilgisini vermişti.

Metro Nashville Departtmanı Polis Şefi John Drake, daha sonra basın toplantısında, Hale'in " transseksüel" olduğunu ve sonradan erkek kimliğini benimsediğini doğrularken, cinsiyet değiştirmiş olmasının saldırıda etkili olup olmadığının araştırıldığını, ancak bunun "hedefli bir saldırı" olduğunu kaydetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan ederek, 31 Mart gün batımına kadar ülkedeki tüm kamu binalarında bayrakların yarıya inmesini emretmişti.