Japonya'da Türk İzleri Belgesel Filmi Gösterime Girdi

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında " Japonya'da Türk İzleri" belgesel filminin gösterimi yapıldı.

Gösterim, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Japonya Tanıtma Vakfı tarafından Beyoğlu Sineması'nda ücretsiz gerçekleştirildi.

Belgesel filmin yapımcı ve yönetmeni Umut Mete Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise yıllarından itibaren Japonya ve Japon kültürüne ilgili olduğunu söyledi.

Japonya'da 2019'un Türkiye yılı ilan edildiğini belirten Soydan, "O yıl bir proje yapmak için Sinema Genel Müdürlüğüne başvuru yaptım. Onların yapım desteğini aldıktan sonra yola çıktık ve yaklaşık 2 yıl sürdü belgeselin yapım süreci." dedi.

Soydan, Japonya'daki Türk izlerini ele alan, tartışan bir belgesel filme imza attıklarını dile getirerek, "TRT'de yıl boyunca 17 tekrar yayınlandı. Japonya devlet televizyonu NHK TV'de de birçok defa yayınlandı. Filmin Tokyo galasını 2023 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliğinde yapmıştık. Yaklaşık 2,5 yıldır Türk Hava Yollarının bütün uçaklarının eğlence ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü olan 2024'ün bir fırsat olduğuna dikkati çeken Soydan, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki geçmişte hak ettiği ölçüde olmayan ilişkileri önümüzdeki yüzyılda çok daha ileriye taşıyacağız. Japonya ve Türkiye, Asya kıtasının birbirine en uzak ülkesi ama kalpleri en yakın ülkesi. İki taraf da birbirini çok tanımamasına rağmen çok seviyor. Birçok anlamda birbirimize de çok benziyoruz. Hem ataerkil olma hem kültür hem de aile yaşantısı gibi birçok şeyi benzer sayabiliriz."

Yakın zamanda Türkiye-Özbekistan ilişkilerini ele alan bir belgesel filmi bitirdiğini kaydeden Soydan, belgeselde Özbekistan'dan doğarak Doğu'dan Batı'ya giden Türk medeniyetini anlatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Japonya ile Türkiye'nin dostluk ilişkilerinin tarihini ele alan belgesele sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.