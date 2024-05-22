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İzmit'te İcra Memurunu Yaralayan Avukatın Yargılanması Devam Ediyor

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde icra memurunu silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan avukatın yargılanmasına devam edildi. Sanık, suç işlediğini ancak amacının müştekiyi öldürme ya da öldürmeye yönelik olmadığını söyledi. Duruşma ertelendi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde icra memurunu silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan avukatın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Teoman E, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla bağlandı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Olayda yaralanan müşteki icra memuru Bünyamin Alyakut ise duruşmaya katılmadı.

Söz verilen sanık Teoman E, suç işlediğini ancak amacının müştekiyi öldürme ya da öldürmeye yönelik olmadığını söyledi.

Olay günü kendisinin polise teslim olduğunu belirten Teoman E, "Basit bir yaralama olayından dolayı hiç yoktan yere tutukluyum. Ailemin mağduriyeti söz konusu. Tutuklu kaldığım sürenin göz önüne alınmasını talep ediyorum. Bana bir şans verilerek serbest bırakılmak istiyorum." dedi.

Sanık avukatı Burhan Gür de müvekkilinin mahkemeye gönderdiği dilekçesinde olayı samimi şekilde anlattığını, delillerin toplandığını, düzenlenmesi beklenen adli raporun gecikmesinin kendilerinden kaynaklanmadığını savundu.

Müştekinin ifadelerinin tutarsız olduğunu iddia eden Gür, "Müşteki olan memur alacaklının memuru gibi çalışmıştır. Kendisi yalan beyanda bulunmuştur. Müvekkilim 17 aydır tutuklu. Bu olaydan kaynaklı ailesi mağdurdur. Gerekirse adli kontrol şartı uygulanarak müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

İşe gitmek üzere 27 Aralık 2022'de İzmit'teki evinden çıkan icra memuru Bünyamin Alyakut, silahlı saldırıya uğramış, eli ve bacaklarından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İstanbul'da yakalanan şüpheli avukat Teoman E. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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