İZMİR-KÜLTÜR BAKANI ERSOY: İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI, İZMİR'İN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

İZMİR'deki yaklaşık 140 yıllık tarihe sahip Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çabalarıyla yürütülen aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak yeniden hayat buldu. Yaklaşık 1 yılda yapımı tamamlanan Kültür Sanat Fabrikası'nın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ""Burası güzel İzmir'e ayrı bir değer katmış olacak" dedi. Kültür Sanat Fabrikasını liderlik vizyonun olarak niteleyen Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da "Bu fabrika gençler açısından eşsiz bir imkan" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan, yaklaşık 140 yıllık tarihiyle endüstri mirasının önemli öğelerinden biri olan Alsancak Tekel Fabrikası, İzmir Kültür Sanat Fabrikası adıyla Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı. Eşi Pervin Ersoy, oğlu Aslancan Ersoy ve yetkililerle birlikte İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nı gezen Bakan Ersoy, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Alanda yapımı tamamlanan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk İhtisas Kütüphanesi ve sergi alanlarını dolaşan Bakan Ersoy, basın mensuplarına açık alanda açıklamalarda bulundu. Alsancak Tekel Tütün Fabrikası'nın 140 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, fabrikanın 2000'li yıllardan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini hatırlatıp, "Biz de dedik ki; burası fabrika özelliğini korusun ama artık kültür ve sanat üreten bir fabrika haline gelsin. Yoğun ve hızlı bir çalışmayla 1 yılda İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nı İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası'na dönüştürdük. 17 dönümlük bir arazisi var. 17 dönümlük arazide yaklaşık 9 bin metrekarelik açık ve yeşil, 20 bin metrekare civarında kapalı alanımız var. Bu mekanların önce Kültür ve Turizm Bakanlığı rölöve ekibi tarafından konsept tasarımı yapıldı. Binanın ne amaçla kullanılacağı, hangi konsepte dönüştürülmesi gerektiği, en yoğun ziyaretçiyi nasıl kazanabileceği ve ne kadar uzun süreyle aktif çalışabileceği gibi konulara dikkat edip, binaları işlevlendirerek restorasyon ve renevosyan yapılıyor. Bu bağlamda ilk etapta burada özgün yapılar korundu, ağır hasara uğramış olanlar özgün malzemesiyle restore ve renove edildi. Özgün olmayan, yakın zamanda yapılan tescilli olmayan yapı ve eklentiler kaldırıldı. Buradaki yapıların büyük bölümü fabrikanın özgün halinde olan tescilli eklentilerdir" diye konuştu.

'7 GÜN 24 SAAT YAŞAYAN CAZİBE NOKTASI'

İzmir Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin 7 bin 200 metrekarelik bir alanda yer aldığını belirten Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy, giriş ve üzerindeki birinci katın arkeoloji, çatı katındaki bölümün ise etnografya müzesi olarak kullanıldığını kaydetti. 3 bin 600 metrekarelik alana sahip bir diğer büyük yapının da İzmir Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanıldığını anlatan Ersoy şunları söyledi:

"2020'deki depremde resim heykel müzemiz ağır hasar almıştı. Yıkılacak bina konumuna geldiği için boşaltmıştık. Geçici olarak Kültürpark'a taşımıştık. Şimdi buranın restorasyonu bittikten sonra kalıcı olarak buraya geldi. Geçici sergi alanları olarak sanat dünyasına da hizmet edecek. Resim heykel müzesinde, koleksiyonda yaklaşık 700 eser vardı. 400'ünü buraya taşıdık, 300'ünü ise bakanlığın bütçesi ile bakımı yapıldıktan sonra sergileyeceğiz. Açık alandaki dev ekranda, Atatürk'ün çocuklarla çekilmiş gülen resimleriyle ilgili yapay zeka tarafından oluşturulan sergi gösteriliyor. Etkinlik alanların bahçeleri hem yeşil alan hem de konser ve etkinlik alanları olarak tasarlandı. Artık burası 7 gün 24 saat yaşayan kültür ve sanatın cazibe noktalarından biri haline gelecek. Gençlerimizin, sanata meraklı vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal eğitimler de alacağı bir yer oluşturduk. Sanat merkezleri var. Etkinlik alanlarında sanatçılar tarafından eğitimler de veriliyor. 140 yıllık fabrikayı gelecek nesillere yine bir fabrika olarak aktarıyoruz. Ama artık kültür ve sanat üreten bir fabrika olarak aktarıyoruz. İzmir'in cazibe merkezi olacağını düşünüyorum.

'TURİZMDE İLK ÇEYREK REKORU'

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2023'ün ilk çeyreğinde açıklanan turizm rakamlarıyla ilgili şöyle konuştu:

"2023 ilk çeyrek verileri açıklandı. Tarihi rekor olarak açıklandı. Yaklaşık 7.8 milyon toplam ziyaretçi aldı Türkiye ilk çeyrekte. 8.9 milyar dolar civarında da bir gelir elde etti. Bu sayılar geçmişle kıyaslandığında Türkiye'nin ilk çeyrek rekorunu kırdığını gösteriyor. Bu bizim açımızdan iki anlamda sevindirici. 6 Şubat'ta yaşanan talihsiz depremin olumsuz etkilerine rağmen bu rekor kırıldı. 14 Mayıs'ta seçim var. Bu da turizm trafiğini olumsuz etkiliyor. Bütün bunlara rağmen yaptığımız tanıtım çalışmaları, yurt dışındaki turistlerin bilgilendirilmesiyle ilgili faaliyetler sayesinde bu başarılı sonucu elde ettik. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra birçok algı da kırılmış olacak. Sezonun başında ifade ettiğimiz 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefine ulaşacağız. Pazar çeşitlemesinde de yaptığımız çalışmaların sonuçlarını alıyoruz. Artık farklı pazarlarda rakamlarımız artıyor. 200'den fazla ülkede Turizm Bakanlığı ve Turizm Geliştirme Ajansı üzerinden tanıtım yapılıyor. Bunun sonuçlarını görmüş oluyoruz. Ajansın kurulma amacının arkasında krizlere karşı sektörün bağışıklı hale gelebilmesi vardı. Sektörün yol aldığını görüyoruz. Hedeflere uygun şekilde bu sezonu tamamlayacağız."

'ÇEŞME PROJESİ'NİN HAYATİ ÖNEMİ VAR'

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Çeşme Projesi'yle ilgili soruya da yanıt veren Bakan Ersoy, 'Geçici bir yürütme durdurma kararı var. Mahkemelerin asli kararını vermesini bekliyoruz. İzmir için hayati önemi olan bir proje. İzmir'in geleceği açısından önemli. Siyasi hedeflerle projenin algısının engellenmeye çalışılmasını doğru bulmuyorum. İzmir İstanbul Ankara ve Antalya gibi şehirler söz konusu olduğunda konulara siyasi yaklaşmamalıyız. İzmir'in hava trafiğiyle ilgili bir sorunu var. İzmirlilere sorduğunuzda hep şikayet ediyorlar. Biz direkt dünyaya bağlanmak istiyoruz. İstanbul üzerinden bağlanmak istemiyoruz. Mesela bu proje o yönde atılmış en büyük adım olacak. Gerçekleştirildiğinde İzmir'e direkt sefer sayısında 10-15 kat artış göreceksiniz. Sektörün 12 aya uzadığı bir nokta haline gelecek İzmir. Projenin hayati önemi var. Yürütmeyi durdurma kalkarsa plan askıya çıkacak. Bütün hassasiyetlerin ele alındığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını göreceğiz. Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışılmış en iyi turizm merkezi projesidir. Çünkü 9'dan fazla üniversitede 50'den fazla akademisyen katılımıyla, İspanya gibi yurt dışındaki temsilcilerin de görüşleri ve raporları alınarak hazırlanmış bir plandan bahsediyoruz. Bu nedenle hayati önemi var. İnşallah mahkeme sağduyulu bir karar verir ve İzmir bu projeyi kazanır" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'E DEĞER KATACAK'

Daha sonra açılış törenine geçildi. Açılışa Bakan Ersoy'un yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, milletvekilleri, AK Parti İzmir milletvekili adaylarıyla birlikte oda başkanları katıldı. Bakan Ersoy, törendeki konuşmasında, tarihi ve kültürel varlıkların korunması adına çalıştıklarını ifade ederek kültüre ait eserlerin restore edilerek gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın açık hava sineması, sergi alanlarıyla kentin sanat ve kültür hayatına yön vererek ziyaretçilere kapılarını açacağını ifade eden Bakan Ersoy, "Burası güzel İzmir'e ayrı bir değer katmış olacak. Alsancak Halk Kütüphanesi'nde 10 bini, diğerleri de Atatürk İhtisas Kütüphanesi'nde olmak üzere yaklaşık 150 bin kitap İzmir halkının hizmetine sunulacak. Ege'nin en büyük ihtisas kütüphanesinde de Atatürk'ün kendi yazdığı kitapların yanında, onun yaşamına ait birçok kaynak bulunmakta. Çocuklar için masal atölyelerinden boyama etkinliklerine kadar birçok alan oluşturduk. Resim, müzik, masal, seramik gibi alanlarda atölyelerin yanısıra engelliler için birçok kurs verilecek" diye konuştu.

'GENÇLERİN MUTLULUĞUNU ARTTIRMAYA TALİBİZ'

Açılışta gösterilen kısa tanıtım filminin ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin son 21 yılda bir dönüşüm hikayesine sahip olduğunu söyleyerek "Ülkemizde sağlık, turizm, eğitim ve kültürüyle her geçen gün ivme kazanan bir dönüşüm var. Bu bir liderlik vizyonun eseridir. Bunun en somut örneğini tekel fabrikasının kültür sanat vadisine dönüşümüyle görüyoruz. İzmir'imizin başta gençleri olmak üzere tüm halkı burayı büyük bir memnuniyetle kullanacak. Halkımızın her bir imkana erişmesi ve fırsat eşitliğinden yararlanması, hükümetimizin en büyük gayelerinden biridir. Bu büyük ölçüde başardığımız bir hedef. Hayat dinamik. Buna uygun şekilde yöneticiler olarak ülkenin neresinde olursa olsun bir imkana ihtiyaç duyduğunda adil olarak herkesin ondan faydalanabilmesini istiyoruz. Ülkemizin dört bir yanını spor tesisleri ve gençlik yatırımlarıyla donattıysak Kültür ve Turizm Bakanlığı da çok sayıda tesisi hizmete açıyor. Türkiye genç bir ülke. Bu fabrika gençler açısından eşsiz bir imkan. Burayı dolu dolu kullanacağız. Gençlerin mutluluğunu arttırmaya talibiz. Önümüzdeki günlerde gençlerimizi yeni müjdelerle buluşturacağız" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasının ardından protokolün katılımıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın açılış kurdelesi kesildi.